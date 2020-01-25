Пекин, , 19:35 — REGNUM Власти Китая должны всегда стоять на передовой и гарантировать социальную стабильность граждан, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на экстренном совещании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК по вопросам профилактики и борьбы с эпидемией пневмонии нового типа.

«Представители власти должны всегда стоять на передовой, чтобы гарантировать социальную стабильность и обеспечить гражданам счастливый и веселый китайский Новый год», — цитирует его Синьхуа.

Также отмечается, что на совещании было принято решение создать руководящую группу ЦК КПК по координации работы по профилактике и борьбе с эпидемией пневмонии. Кроме того, власти КНР направят в провинцию Хубэй, где впервые произошла вспышка пневмонии, и в другие провинции руководящие группы для работы на местах.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число заразившихся новым типом коронавирусом в Китае достигло 1372 человек, 41 человек умер, 39 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

Чтобы избежать распространения вируса, власти Китая закрыли на карантин 15 крупных городов страны, в том числе Ухань, Шанхай и Пекин. В городах не работают школы, магазины и торговые центры, въезд и выезд за пределы городов запрещён. За нарушение карантина виновному может грозить тюремный срок до семи лет лишения свободы.

Читайте также: Смертельно опасен: миру угрожает новый вирус из Китая