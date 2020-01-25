Пекин, , 18:49 — REGNUM По состоянию на 18:00 часов субботы (25 января) по местному времени (13:00 мск) в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа 2019-nCoV, превысило 1300 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным журналистов, число заразившихся коронавирусом на территории страны увеличилось до 1372 человек, число смертельных случаев составило 41.

Как передавало ИА REGNUM, 25 января председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на совещании политбюро ЦК Компартии Китая сообщил, что для властей Китая в настоящее время наиболее важными задачами являются контроль и профилактика нового типа коронавируса 2019-nCoV.

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