Пекин, , 18:22 — REGNUM Посольство РФ в Пекине поддерживает связь с гражданами России, которые находятся в закрытом из-за коронавируса китайском городе. Об этом 25 января заявил пресс-атташе посольства в Китае Георгий Егоров.

«Мы поддерживаем контакт с нашими соотечественниками, которые вышли на связь (с посольством)», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что среди заболевших коронавирусом граждан России нет.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV составило 41 человек. Общее число заболевших достигло 1287 человек.

Чтобы избежать распространения вируса, власти Китая закрыли на карантин 15 крупных городов страны, в том числе Ухань, Шанхай и Пекин.

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