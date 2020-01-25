Пекин, , 18:33 — REGNUM Китай ввел запрет на организацию групповых поездок для туристических компаний страны в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом 25 января сообщило Центральное телевидение Китая

«Начиная с сегодняшнего дня, все туристические компании и онлайн-турагентства прекращают услуги групповых туров, а также реализацию продуктов «авиабилет+гостиницы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что те туристы, которые уже выехали из Китая, могут завершить путешествие согласно заключенному договору с турагентством.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со вспышкой коронавируса в 25 провинциях городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая введен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения.

По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV в КНР возросло до 41 человека, зафиксировано 1394 случая заражения. В контакте с заболевшими находились около 15 200 человек.

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