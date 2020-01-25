Ухань, Китай, , 17:48 — REGNUM Автобусное сообщение планирует организовать для эвакуации французских граждан из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV генеральное консульство Франции в китайском городе Ухань. Об этом 25 января сообщает пресс-служба МИД Франции.

Генконсульство Франции в Ухане проинформировало своих граждан о предстоящей эвакуации из города Ухань в связи с возникшей там сложной эпидемиологической обстановкой. В сотрудничестве с местными властями работники диппредставительства планируют организовать автобусное сообщение для вывоза из города всех желающих граждан Франции с супругами и детьми.

Предполагается, что из Уханя граждане Франции будут эвакуированы в город Чанша в провинции Хунань. Сколько всего граждан Франции находится на сегодняшний день в китайском городе Ухань, не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США запланировали эвакуацию своих граждан из китайского Уханя чартерным авиарейсом. Кроме того, в городе будет временно закрыто американское консульство.

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