Ухань, Китай, , 17:26 — REGNUM Эвакуацию своих граждан в связи с распространением коронавируса нового типа запланировали власти США из из китайского города Ухань. Об этом 25 января сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, американских граждан и дипломатов планируется вывезти из города чартерным авиарейсом. Самолёт Boeing 767, который будет направлен в КНР, рассчитан на 230 человек.

Власти США уже получили разрешение у китайских властей на вывоз своих граждан из города Ухань, который был закрыт на карантин в связи с ростом заболеваемости новым коронавирусом.

В настоящее время консульство США выходит на связь с гражданами США, находящимися в городе Ухань. По предварительным данным, их в городе около тысячи человек. На борту самолёта будет предоставлено место для представителей дипмиссии и пассажирам с детьми. Если вывезти людей самолётом не удастся, то их вывезут автобусами в другой город. Кроме того, планируется временно закрыть консульство США в Ухане.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекомендациях, которые опубликовал МИД Латвии для граждан, планирующих посещение Китая.

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