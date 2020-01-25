Пекин, , 16:43 — REGNUM Двухлетний ребёнок стал самым молодым пациентом, у которого был диагностирован коронавирус нового типа в Китае. Об этом 25 января сообщает газета «Жэньминь Жибао».

Заболевание коронавирусом 2019-nCoV было зафиксировано у ребёнка двух лет на юге Китая. Малолетний пациент является жителем города Хэчи с населением около 3,3 млн человек, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Отмечается, что на сегодняшний день пациент является самым молодым из всех заболевших в Китае коронавирусом нового типа. Состояние ребёнка оценено врачами как стабильное.

На сегодняшний день в КНР нет статистики относительно количества случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV среди детей. До сих пор сообщалось лишь об одном случае, когда коронавирус был диагностирован у ребёнка. При этом медики отмечают, что молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа.

По данным информационного портала «Ванъи», ведущего круглосуточный мониторинг ситуации с коронавирусом 2019-nCoV, на вечер 25 января в Китае подтверждено заболевание коронавирусом у 1394 человек, состояние 237 из них врачи оценивают как критическое, 41 пациент скончался. В контакте с заболевшими находились 15 197 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по предварительным данным китайских экспертов, первоначальным носителем коронавируса нового типа могла быть летучая мышь.

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