Рига, , 15:55 — REGNUM Консульский отдел Министерства Иностранных Дел Латвии опубликовал список рекомендаций для граждан Латвии посещающих Китай, пишет портал tvnet.lv.

Отправляясь в Китай, МИД ЛР советует путешественникам, обязательно приобрести страховой полис здоровья, а также внимательно изучить список регионов и мест закрытых для посещения и находящихся в карантинной зоне.

МИД советует внимательно отнестись к посещению Гонконга и избегать мест массового скопления людей и участия в протестных акциях. Латвийское внешнеполитическое ведомство оценило риск террористической угрозы в Китае, как высокий.

МИД предупреждает о строгости китайского законодательства в отношении соблюдения визового режима, а также суровых наказаниях за употребление, ввоз, продажу или покупку наркотических веществ. Всем путешественникам рекомендуется иметь с собой запас наличных, так как деятельность банкоматов VISA/Mastercard в Китае ограничена. Высок риск получить от таксиста фальшивую купюру достоинство 100 юаней. Также в Китае затруднено пользование Gmail, Google, Facebook, Twitter