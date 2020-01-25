25 января 2020 | Время чтения 10 мин

Предпринимаемые Китаем и во взаимодействии с ним мировым сообществом шаги по противодействию опасной вирусной инфекции – лишь одна сторона вопроса. Не углубляясь в конспирологические дебри, отметим, что существует и другая. Что-то слишком часто стали вспыхивать смертельные инфекционные эпидемии в различных частях мира. А Китай в этом списке вообще занимает одно из первых мест.

Владимир Павленко, , 14:51 — REGNUM



Эпидемия в Китае

Китай принимает срочные меры противоэпидемиологического характера. В стране нарастает эпидемия вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, отличным от известных до этого вирусов, которые вызывают острый и ближневосточный респираторные синдромы.

О темпах распространения инфекции лучше всего говорят цифры. Первые сообщения о заболеваниях, со ссылкой на городской комитет по делам здравоохранения Уханя, 11-миллионного административного центра провинции Хубэй, появились в конце декабря. А по состоянию на 5 января было зафиксировано уже около 60 случаев. Дальше начался экспоненциальный рост. 21 января прозвучала цифра в 291 заболевших, на следующий день, 22 января — уже 440, еще через день, 23 января — 571. По итогам пятницы, 24 января, звучит цифра в 1287 случаев заражения, причем, только в Хубэе и только за эту самую пятницу, выявлено 180 новых случаев. Первые больные отмечены в соседних с Китаем странах — Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и на Филиппинах. Частично подозреваемые, частично подтвержденные факты распространения болезни далеко за рубежами Поднебесной — от Японии до Италии, Мексики и США, тоже имеются. Запредельная скорость распространения вируса порождает слухи и спекуляции, которые вызывают панику у населения в центрах эпидемии и представляет питательную среду для размножения фейков о миллионах больных и тысячах погибших. Множатся спекуляции о выходе эпидемии из-под контроля. Но и без них понятно, что ситуация развивается по крайне неблагоприятному сценарию, поэтому соответствующие профилактические мероприятия, прежде всего на транспортных узлах, начинают проводить и соседи Китая, включая Россию.

Больница Юэян. Шанхай. Китай

Что предпринимают власти КНР? Перечислим основные из принятых мер, которые отражены в официальных китайских СМИ. Оговоримсяо том стране преподносится крайне скуповоля также не под тверждаюиоэтому соотвани, административного центра провинции Хубэй в при этом, что не вторгаемся в сферу компетенции специалистов и преследуем цель восполнить недостаток информации об этом в отечественных СМИ. Ибо ситуация экстраординарная и предсказать дальнейшее поведение неизвестного вируса и способность человека и человечества ему противостоять невозможно. Происходящее напоминает катастрофическую фантастику, внезапно сошедшую с кино — или телеэкрана в реальную жизнь. Итак, еще 11 января китайская сторона в полной мере проинформировала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), дав гарантии предоставления ей всей профессиональной информации, необходимой для предупреждения распространения эпидемии за пределами КНР и превращения ее в пандемию. Учитывая предстоящий период новогодних праздников, в которые обычно происходит массовая миграция населения, 20 января соответствующие совещания были проведены на высшем уровне — партийно-государственным лидером страны Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Среди мер, обнародованных Госсоветом, который объявил эпидемию «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения»:

незамедлительное укомплектование клиник, которые специализируются на легочных патологиях; прием пациентов с подозрением на коронавирус и оказание первой помощи производятся немедленно;

проведение массовых обследований, охватывающих все население;

ужесточение контроля в аэропортах, на вокзалах и автобусных станциях, а также в речных и морских портах, где с помощью тепловизоров проводится контроль температуры у пассажиров; проверками охвачен и городской общественный транспорт;

проводится массовая кампания по обеззараживанию помещений, особенно в учреждениях образования и здравоохранения;

в этих целях усиливается межведомственная координация, для чего создаются соответствующие рабочие группы.

Координация этой работы на правительственном уровне была возложена на вице-премьера Госсовета Сунь Чуньлан, которая 23 января лично выехала в Ухань с инспекционной поездкой. По итогам этой работы, в частности, к борьбе с эпидемией в полном объеме были подключены военные медики НОАК. Кроме того, в помощь Хубэю и прежде всего Уханю в основных и наиболее развитых центрах страны были сформированы специальные бригады врачей и другого медперсонала. Первая такая бригада прибыла в Хубэй из Шанхая, следующая — из Гуанчжоу, административного центра крупнейшей и наиболее развитой южной провинции Гуандун. В настоящее время развернута работа по мобилизации таких бригад в провинциях Чжэцзян и Сычуань; аналогичные меры принимаются в крупнейших мегаполисах Пекине, Тяньцзине, Чунцине, а также в провинциях Хунань и Аньхой.

Проверка в китайском Аэропорту Цитата из видео на YouTube

Здесь следует отметить, что ранее в тот же день 20 января Государственным комитетом по делам здравоохранения, по результатам работы специальной экспертной группы, были подтверждены факты установленной передачи вируса от человека к человеку, а также заражения ряда медицинских работников. На следующий день, 21 января, получил развитие вопрос взаимодействия с ВОЗ. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил об участии Китая в проводимом организацией экстренном заседании ее комитета по чрезвычайной ситуации. По итогам этого заседания, кстати, прошла пресс-конференция генерального директора ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, который подтвердил факт полноценного сотрудничества с ней Китая и информирование ее официальным Пекином, выразив удовлетворение уровнем и характером сотрудничества.

22 января было объявлено о включении в наиболее пострадавшей провинции Хубэй механизмов экстренного реагирования на эпидемиологическую ситуацию. По всей стране утверждены меры социальной поддержки больных вирусной пневмонией; в частности, принято решение о полном возмещении им расходов на лечение, как на лекарства, так и на медицинские услуги, которые будут покрываться за счет средств медицинского страхования. Причем, страховщиков обязали осуществлять выплаты гражданам, а также больницам в превентивном порядке, чтобы не вынуждать экономить на лечении.

В тот же самый день китайская общественность была широко информирована об успехе российских эпидемиологов из Научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор», которые разработали лабораторную экспресс-диагностику для выявления коронавируса, вызывающего инфекционную пневмонию. Одновременно было сообщено и совместном плане КНР и ВОЗ, в рамках которого к мероприятиям по противодействию эпидемии, в том числе на материковой части страны, были привлечены специалисты с Тайваня, приглашенные в эпицентр трагических событий в Ухань.

Центральное правительство оперативно отреагировало на начавшуюся было в Ухане продовольственную и лекарственную панику, которые привели к дефициту лекарств и продуктов питания. Под руководством министерства коммерции КНР была налажена поставка в провинциальный центр свыше двух миллионов предохраняющих марлевых масок; обеспечены снижение розничных цен на продовольственные товары и массовая доставка их в регион с распределительных пунктов, где были созданы запасы для празднования Нового года — праздника Весны. Для подвоза продуктов выделен специальный транспорт, которому обеспечены «зеленые коридоры». На мобилизационный режим были переведены государственные компании. Телекоммуникационные корпорации China Mobile, China Telecom и China Unicom отвечают за бесперебойное обеспечение мобильной связью наиболее пострадавших районов, фармацевтические — за разработку и производство вакцины от вируса, а также медицинского оборудования и аппаратуры для проведения соответствующих лабораторных исследований. По заявлению министра общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи, в дни праздника Весны, отягощенного случившейся эпидемией, сотрудники его ведомства безусловно обеспечат в стране правопорядок и безопасность и будут нести службу в усиленном режиме.

Лаборатория в Китае Цитата из видео на YouTube

Приняты меры организационного характера. На фактическом карантине, помимо Уханя, оказались еще девять крупных городов, в которых эпидемия приобрела наиболее серьезные масштабы. В самом Ухане остановлен общественный транспорт, жителям рекомендовано не посещать мест массового скопления людей. По всей стране, в свою очередь, ограничены праздничные и увеселительные мероприятия. Например, на неопределенный срок отложены премьеры семи блокбастеров, а государственная информационная компания China Media Group на все время праздников — с 24 по 30 января — запланировала показ специально подобранных телепрограмм, художественных и документальных фильмов, чтобы граждане, оставшиеся дома, не чувствовали себя в изоляции. О прекращении приема посетителей до прохождения пика эпидемии объявила и администрация знаменитого на весь мир императорского музея Гугун, расположенного в пекинском Запретном городе. Аналогичные меры приняты и другими учреждениями культуры в столице и регионах.

Что дальше? Предпринимаемые Китаем и во взаимодействии с ним мировым сообществом шаги по противодействию опасной вирусной инфекции — лишь одна сторона этого вопроса. Не углубляясь в конспирологические дебри, тем не менее отметим, что существует и другая. Что-то слишком часто стали вспыхивать смертельные инфекционные эпидемии в различных частях мира. А Китай в этом списке вообще занимает одно из первых мест. Только во втором десятилетии XXI века это уже вторая такая массовая эпидемия, в 2011 году страна так же настойчиво, как и сейчас, боролась с атипичной пневмонией. И сводки с полей тех сражений удивительно напоминают нынешние, в том числе и абсолютной неожиданностью распространения неизвестной инфекции, взявшейся как будто ниоткуда. Как ту не вспомнить секретную, но получившую известность из-за многочисленных провалов, операцию американских ВВС по применению бактериологического оружия против северокорейских войск и китайских добровольцев в войне на Корейском полуострове в 1950—1953 годах?

Вполне закономерно, что подобные вопросы поднимаются и сейчас, и то, что на дворе не 50-е годы прошлого столетия, ничего особо не меняет. Не будем ничего додумывать, просто сопоставим факты. В структуре ООН существует так называемая Комиссия по миростроительству (КМС); официально она занимается постконфликтным урегулированием в шести африканских странах, неофициально круг ее задач и интересов шире и затрагивает ряд республик на постсоветском пространстве. В разные годы в состав руководящего органа КМС — Организационного комитета — входили Грузия (дважды), Украина, Казахстан, Эстония. И так совпадало — случайно или нет, что именно в период пребывания в нем или сразу после этого в указанных республиках происходили внутренние события. От цхинвальской авантюры Саакашвили до киевского евромайдана или массовых беспорядков в казахстанском Актобе, которые подвели черту под неудачной попыткой государственного переворота. Так вот в трех странах Черного континента из шести, в которых работает КМС — Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии, — в 2014—2015 годах произошла вспышка эпидемии лихорадки Эбола. Очень скоро выяснилось, что в одной из этих стран — Гвинее — находится лаборатория крупной американской фармацевтической корпорации Gilead Sciences. Имеется ли связь между этим фактом, а также фактическим внешним управлением, под которым эти страны находятся в рамках миссии КМС, и лихорадкой Эбола — большой вопрос, на который однозначного ответа не найдено, ибо нет достаточной информации. Однако хорошо известно, что созданный в 1952 году при участии Фонда Рокфеллера Совет по народонаселению (Population Council) имеет консультативный статут при Экономическом и социальном совете, одном из главных органов ООН. И ориентирован он на управление глобальной демографией, главная цель которой, по версии фонда и совета, состоящая в ограничении и контроле над рождаемостью, включена во многие важнейшие документы ООН. И является постоянным местом в появившихся в 70−80-е годы прошлого века программных докладах Римскому клубу, в том числе в первом таком докладе «Пределы роста» (1972 г.). Входит она и в концепцию «устойчивого развития», являющуюся одновременно и официальной идеологией ООН, и одной из «пилотных программ» другого семейного Фонда братьев Рокфеллеров.

Граждане Китая

А поводов для американского «недовольства» Китаем множество. От неуступчивости в тарифной войне, побудившей администрацию США подписать с КНР торгово-экономическое соглашение, до сближения с Россией, отказа от сокращения стратегической ядерной триады, и свертывания программы «одна семья — один ребенок», разрушающей демографию, но отвечающей планам Population Council. И является ли случайным стечением неблагоприятных обстоятельств то, что эпидемия разразилась в канун новогодних праздников по восточному календарю, которые китайцы привыкли отмечать семьями, в кругу родных и близких, для чего нередко совершают далекие поездки? Ведь в пришедшей в движение стране, с обилием людей на всех транспортных узлах и массовостью праздничных мероприятий, сами собой, естественным путем, создаются «наилучшие» условия для распространения инфекции.

Поставить данный вопрос — не значит, на него ответить. Но и не поставить его в нынешних условиях, когда на кону стоят жизнь и здоровье миллионов граждан КНР и соседей Китая, а также репутация властей страны, осмелившейся бросить вызов мировому «гегемону», тоже, на наш взгляд, было бы непростительной ошибкой. Так что давайте наблюдать за развитием эпидемиологической обстановки в Поднебесной с полным пониманием всей сложности и неоднозначности того времени, в котором нам довелось жить и действовать. Как говорил поэт, «времена не выбирают — в них живут и умирают».