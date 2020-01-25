Рим, , 14:12 — REGNUM Итальянское антимонопольное управление рассмотрит решение о взыскании штрафа с американской компании Facebook за неисполнение предыдущего запроса. Об этом сообщает Reuters.

В ноябре 2018 года итальянское антимонопольное управление наложило на компанию Facebook штраф в размере 5 млн евро ($5,5 млн) за недостаточное информирование пользователей о сборе и использовании личных данных.

24 января 2020 года управление выпустило заявление, в котором отметило, что администрация Facebook не исправила нарушение надлежащим образом. В заявлении отмечается, что на компанию может быть наложен очередной штраф в размере до 5 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года управление по защите персональных данных Турции наложило на компанию Facebook штраф в размере 1,6 млн лир ($282 тыс) за нарушения, приведшие к утечке личной информации пользователей социальной сети.

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