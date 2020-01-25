Гонконг, Китай, , 14:11 — REGNUM Уровень экстренного реагирования на распространение коронавируса 2019-nCoV поднят до наивысшего в Гонконге. Об этом 25 января сообщила журналистам на пресс-конференции глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

В рамках объявленного режима отменены все массовые мероприятия, а каникулы в школах продлены до 17 февраля. В число отменённых вошло и празднование Нового года по лунному календарю, а также традиционный гонконгский марафон, который должен был состояться 9 февраля.

Как пояснила Кэрри Лэм, в целях предотвращения распространения вируса в Гонконге будут отменены все масштабные мероприятия, независимо от того, организованы они правительством города либо другими структурами.

Кроме того, каникулы, в случае необходимости, будут продлены и после 19 февраля, ради безопасности детей. Также приостановлено без объявления сроков всё железнодорожное и авиасообщение с городом Ухань.

К настоящему моменту в Гонконге зафиксировано пять подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом. Все заболевшие посещали город Ухань, где был обнаружен очаг нового типа коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наивысший уровень ЧС, связанный со здоровьем населения, был объявлен из-за коронавируса нового типа в 25 провинциях Китая.

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