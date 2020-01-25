Лондон, , 12:44 — REGNUM В столице Великобритании начато поэтапное развёртывание сети камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом сообщает пресс-служба полиции Лондона.

В Лондоне будет использоваться система распознавания лиц, разработанная японской компанией Nippon Electric Corporation (NEC). Эта технология позволит полицейским быстрее находить подозреваемых в совершении преступлений.

«Как современная полиция, я считаю, что мы обязаны использовать новые технологии для обеспечения безопасности людей в Лондоне. Независимые исследования показали, что общественность поддерживает нас в этом отношении», — заметил помощник главы лондонской полиции Ник Эфгрейв.

В полиции отметили, что для обеспечения конфиденциальности камеры видеонаблюдения будут отмечены специальными знаками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года компания NEC представила улучшенную технологию распознавания лиц, использующая обработку изображений с нескольких видеокамер для повышения точности идентификации.

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