Монреаль, Канада, , 12:16 — REGNUM В игре Dead by Daylight стартовали «бесплатные выходные». Об этом сообщалось 24 января на официальной странице проекта в Steam.

Акция продлится до 27 января 2020 года. В рамках «бесплатных выходных» игру можно будет приобрести со скидкой в 60%.

Напомним, Dead by Daylight — это многопользовательская хоррор-игра, в которой команда выживших противостоит маньяку на небольшой территории. Люди должны запустить пять генераторов и уйти через ворота, а убийца — поймать всех беглецов.

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