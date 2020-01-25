Кембридж, Великобритания, , 12:10 — REGNUM Разработкой многопользовательского экшена Bleeding Edge от студии Ninja Theory занимается команда из 15 человек. Об этом 24 января сообщил сайт gamesindustry.biz.

На пике разработки команда увеличилась до 25 человек. По словам креативного директора проекта Рани Такер, это число составляет лишь четверть от всех сотрудников студии.

Напомним, Bleeding Edge выйдет на PC и Xbox One 24 марта 2020 года. В игре две команды геймеров (по четыре человека в каждой) будут сражаться друг с другом, управляя бойцами с особыми способностями.

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