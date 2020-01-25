Берлин, , 11:53 — REGNUM Игра-головоломка The Turing Test выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch 7 февраля 2020 года. Об этом 24 января сообщили представители компании Square Enix на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/SQUARE_ENIX_EU/status/1220707999540555776

В The Turing Test игроки возьмут на себя управление женщиной-инженером, оказавшейся на космической станции. Теперь героине предстоит решать различные головоломки при помощи специальных устройств, чтобы вернуться домой.

Напомним, релиз The Turing Test на PC и Xbox One состоялся в 2016 году. В 2017 году игру портировали на консоль PS4.

Читайте ранее в этом сюжете: У экранизации игры Uncharted изменилась дата премьеры