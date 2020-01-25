Ухань, Китай, , 12:20 — REGNUM Медики, работающие в больнице с заразившимися коронавирусом 2019-nCoV в китайском городе Ухань, вынуждены писать свои имена на защитной одежде. Об этом 25 января сообщает агентство «Синьхуа».

При полном облачении в защитную спецодежду медики не видят лица друг друга и не могут идентифицировать своих коллег.

В качестве выхода из этой ситуации работники больницы придумали писать маркером свои имена друг у друга на спецодежде. Имена медики пишут на груди и на спине, иногда добавляя для поднятия настроения себе и пациентам небольшие минималистичные рисунки чаще всего в виде цветов и солнца.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за нарушение карантина, введённого властями Китая в городе Ухань в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV, нарушителю может грозить тюремное заключение сроком до семи лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновск. В городе начал работу благотворительный фонд "Милосердие".