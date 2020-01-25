Калвер-Сити, США, , 11:38 — REGNUM Компания Sony Pictures изменила дату премьеры экранизации игры Uncharted. Теперь фильм выйдет 5 марта 2021 года, сообщил The Hollywood Reporter 24 января.

Sony Pictures также перенесла даты выхода и других своих проектов. Так, премьера экранизации «Хи-Мена и властелинов вселенной» вообще исчезла из календаря компании — сообщается, что картину могут передать Netflix.

Напомним, Uncharted — это серия приключенческих видеоигр от компании Naughty Dog. Главные роли в экранизации исполнят Том Холланд и Марк Уолберг.

Читайте ранее в этом сюжете: Релиз дополнения Genesis для Ark: Survival Evolved вновь отложен