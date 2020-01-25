Пекин, , 10:05 — REGNUM Распространение коронавируса 2019-nCoV продолжается в Китае. Об этом 25 января сообщает пресс-служба государственного комитета по вопросам здравоохранения страны.

По состоянию на вечер 24 января в Китае насчитывалось 1287 заболевших новым типом коронавируса, из них 237 человек находятся в критическом состоянии, 41 человек погиб. В 15 городах Китая объявлен карантин, въезд и выезд людей из них запрещён, закрыты все торговые центры, кафе и рестораны.

В городе Ухань, где была зафиксирована первая вспышка заболевания, закрыты образовательные учреждения, прекращена работа общественного транспорта, проводятся мероприятия по дезинфекции.

Жители Китая в массовом порядке отменяют поездки, несмотря на преддверие праздника Нового года по лунному календарю, когда принято посещать родных и близких. Министерство туризма Китая объявило о временной отмене всех групповых туристических поездок по стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в связи со стремительно растущим числом заболевших новым типом коронавируса, в Ухань властями Китая было направлено 1230 медиков в составе шести бригад. Ещё шесть бригад врачей находятся в резерве, готовые выехать по первому требованию.

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