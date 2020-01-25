Ухань, Китай, , 10:05 — REGNUM Нарушение карантина в связи со вспышкой коронавируса в китайском городе Ухань может караться тюремным заключением сроком до 7 лет, заявил партнер юридической фирмы «Лунань» У Цюйбинь. Об этом сообщает Biang.

Китайский юрист прокомментировал возможное нарушение карантина на своей странице в социальной сети WeChat. Он отметил, что злонамеренное нарушение карантина попадает под статью уголовного кодекса КНР о нарушении закона о профилактике инфекционных заболеваний.

Статья предусматривает наказание за нарушение этого закона сроком до 3 лет, однако если деяние повлечёт особо серьёзные последствия, то срок лишения свободы может быть увеличен до 7 лет.

Напомним, впервые коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в декабре 2019 года у пациента с пневмонией в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. Позже вирус начал распространяться за пределы провинции. В настоящее время подтверждено более 1300 случаев заражения, более 40 заболевших погибли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января в комитете по вопросам здравоохранения Китая заявили, что в изолированный из-за вспышки коронавируса город Ухань направлено более 1200 медиков для борьбы с распространением вируса.