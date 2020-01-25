Иркутск, , 09:35 — REGNUM В Иркутске 24 января с подозрением на коронавирус 2019-nCoV госпитализирован гражданин КНР, прибывший в город в тот же день из Пекина. Об этом сообщают местные СМИ.

Китайцу был поставлен диагноз — нетипированный вирус гриппа А. Для уточнения диагноза анализы пациента направлены в Новосибирск. Результаты должны быть готовы уже сегодня.

Больному была назначена противовирусная терапия, которая привела к улучшению состояния.

Все, кто мог находиться в контакте с заболевшим, также проходят обследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань. Первые заболевшие были связаны с рынком морепродуктов, на котором также торговали тушами диких животных, в частности, лисиц и волков.

Подтверждено более 1330 случаев заражения и 41 смерть от вируса. Умирают в основном люди пожилого возраста. По данным на 25 января зафиксировано 38 случаев успешного излечения от 2019-nCoV.