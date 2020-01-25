Ухань, Китай, , 09:08 — REGNUM Более 1200 врачей было направлено в изолированный из-за вспышки коронавируса город Ухань государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая. Об этом 25 января сообщает пресс-служба ведомства.

В Ухань направлены специалисты в области тяжёлых болезней для усиления помощи в лечении заболевших новым коронавирусом. Всего направлено шесть бригад медиков, общей численностью 1230 человек.

Кроме того, в резерве находятся ещё шесть бригад врачей, готовых выехать как только в этом возникнет необходимость.

Пользователи в социальных сетях накануне выложили информацию о том, что в больницах Уханя не хватает врачей и медсестёр, из-за потока пациентов не хватает коек и средств защиты для медперсонала.

По официальным данным, среди заражённых коронавирусом 14 медиков. Причиной заражения медперсонала стало то, что заболевшие новым типом коронавируса не сразу были изолированы от других пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV составило 41 человек. Общее число заболевших достигло 1287 человек.

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