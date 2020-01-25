Вена, , 08:15 — REGNUM Независимо от политики европейских властей средний возраст населения ЕС продолжит увеличиваться, заявил сотрудник австрийского Международного института прикладного системного анализа Николас Гейл в статье для издания The Foreign Policy.

По словам эксперта, независимо от того, какую политику будет проводить ЕС в течение следующего десятилетия, нет никаких перспектив, указывающих на возможность существенного изменения процесса старения населения Европейского союза.

«Даже если страны ЕС преодолеют все свои разногласия о объединятся, сделав ставку на такой же открытый подход к миграции, как Канада, и добавив к 2060 году более 100 млн человек, средний возраст населения в ЕС все равно продолжит увеличиваться», — говорится в статье.

Напомним, в 2018 году средний возраст населения стран-членов ЕС составил 43,1. Максимальный средний возраст был зафиксирован в Италии (46,3), а минимальный — в Люксембурге, Кипре и Ирландии (37,3 года).

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