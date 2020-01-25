Шанхай, Китай, , 06:33 — REGNUM Кинотеатры китайского Шанхая закрылись на период нового года по лунному календарю из-за вспышки заболеваний в Китае, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает Reuters.

Также из-за коронавируса были отменены премьеры китайских фильмов, запланированных на время нового года по лунному календарю. Отмечается, что кинотеатры Шанхая будут закрыты до 30 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января премьеры семи китайских блокбастеров были отменены из-за эпидемии нового коронавируса. Отмена премьер ожидаемых фильмов в Китае была вызвана соображениями безопасности.