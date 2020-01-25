Вашингтон, , 05:12 — REGNUM Вблизи Земли в феврале 2020 года пролетит астероид 163 373 диаметром от 440 до 990 метров, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

На минимальном удалении от планеты космический объект пролетит 15 февраля. При этом он будет находиться на расстоянии в 15 раз дальше, чем Луна находится от Земли.

Астероид 163 373 открыт 23 октября 1995 года. Он считается потенциально опасным, поскольку его трасса полёта пересекает орбиту Земли. По данным космического агентства, в следующий раз этот астероид приблизится к планете в 2075 году.

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