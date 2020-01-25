Киркленд, , 03:49 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры Ark: Survival Evolved вновь отложили релиз дополнения Ark: Genesis. Об этом 25 января сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1220823607984697344

Первоначально планировалось, что оно выйдет в декабре 2019 года, однако студия Wildcard перенесла его на январь 2020-го. Сейчас она сообщила, что релиз вновь отложен, теперь уже на 25 февраля 2020 года. В качестве утешения она опубликовала скриншот, на котором геймеры могут видеть пару космических китов.

Ark: Survival Evolved — это многопользовательский симулятор выживания с открытым миром. Он вышел в ранний доступ в июне 2015 года, полноценный релиз игры состоялся 29 августа 2017 года.

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