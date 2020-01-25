Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Вспышка коронавируса в Китае привела к неожиданному результату: в Steam произошёл скачок продаж игры Plague Inc. британской студии Ndemic Creations. Об этом 25 января сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1220851312553754624

После того, как продажи игры достигли нового рекорда, разработчики выпустили заявление. Они сообщили, что каждый раз, когда в мире происходит вспышка той или иной болезни, они наблюдают рост одновременного числа игроков.

«Люди стремятся узнать больше о распространении болезней и понять сложность вирусных вспышек», — написали разработчики, отметив, что геймеры должны помнить: все же Plague Inc. являеся игрой, а не научной моделью.

Plague Inc. представляет собой стратегический симулятор пандемии, который предлагает геймерам заразить в выбранной стране «нулевого пациента» и впоследствии, контролируя болезнь, добиться её максимального распространения, заразив и убив всех людей.

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