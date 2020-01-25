Париж, , 03:16 — REGNUM У третьего человека во Франции был обнаружен коронавирус нового типа, передает телеканал BFM со ссылкой на данные французского минздрава.

Минздрав Франции также призвал всех граждан страны, недавно побывавших в Китае и почувствовавших недомогание, немедленно обратиться к врачу. Министр также допустила, что на самом деле число заболевших во Франции может быть больше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Франции объявил о намерениях вывезти всех французских граждан с китайского города Ухань, откуда начал распространяться новый коронавирус. На тот момент число подтвержденных граждан Франции с новым заболеванием достигло двух человек.

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