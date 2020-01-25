Токио, , 03:08 — REGNUM Моддер (разработчик игровых модификаций) добавил Цириллу из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» в ремейк Resident Evil 2. Об этом 24 января сообщил портал DSOGaming.

https://twitter.com/N4G/status/1220807040987226112

Разработкой этого мода занимался пользователь под ником Wiwilz. Его творение не только позволяет поклонникам игровой серии по книгам Анджея Сапковского играть за Цириллу, но и заменяет в игре боевой нож на её меч Зираэль.

Отмечается, что в текущей версии мода лицо героини не анимировано и есть ошибка из-за которой меч остаётся на спине в случае, если игрок использует модифицированные ножи. Однако автор пытается решить эти проблемы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что предстоящая игра Resident Evil 3 Remake будет использовать защиту от копирования Denuvo. Стоит отметить, что этот модуль был удалён Capcom из Resident Evil 2 Remake примерно через года после релиза игры.

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