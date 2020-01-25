Париж, , 02:03 — REGNUM МИД Франции готовит операцию по вывозу французских граждан из китайского Уханя, где находится очаг вспышки заболеваний, связанных с коронавирусом нового типа, заявил глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан в официальном сообщении.

«Генконсульство Франции в Ухане проинформировало граждан, что при содействии местных властей планирует организовать автобусные маршруты с целью дать возможность французам, их супругам и детям покинуть город, если они этого желают», — заявил он.

Ведомство отмечает, что с 23 января начал свою работу кризисный центр, который находится в тесном взаимодействии со всеми дипломатами Франции в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции подтвердили два случая заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. Отмечалось, что один заболевший находится в Париже, второй — в Бордо.

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