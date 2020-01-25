Чикаго, США, , 00:29 — REGNUM У женщины из американского Чикаго (штат Иллинойс) диагностирован коронавирус нового типа 2019-nCoV. Это второй официально подтвержденный случай заболевания в США, передает телеканал CTV.

Сообщается, что 60-летняя женщина вернулась из Китая 13 января безо всяких симптомов заболевания. Однако через три-четыре дня она обратилась к врачу с жалобами на недомогание. Ее госпитализировали с подозрениями на коронавирус нового типа, вскоре диагноз подтвердился.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее второй случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV был подтвержден во Франции. Отмечалось, что один заболевший находится в Париже, второй — в Бордо.

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