Стокгольм, , 23:16 — REGNUM Создатели хоррор-игры Amnesia: The Dark Descent из шведской студии Frictional Games выложили в сеть тизер своего нового проекта. Ролик был опубликован 24 января на портале Screen Rant.

Видео называется «Box 52, Tape 16.», оно представляет собой 10-секундный ролик. В конце объектив камеры фокусируется на камне, на поверхности которого выгравирован некий синий символ.

Пользователи нашли в сети ещё одну ссылку, которая ведёт на ролик с названием «Box 7 Reel 2, Partial Success». В нём зрителям не показывают ничего, однако на протяжении 23 секунд они могут слышать жуткие звуки.

Напомним, геймеры знают студию Frictional Games не только по проектам Amnesia и Penumbra. В 2015 году разработчики выпустили игру SOMA, которая получила положительные отзывы критиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство разработчиков видеоигр высказались за создание профсоюза