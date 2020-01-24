Москва, , 22:58 — REGNUM Порядка 6−7 тысяч российских туристов находятся в настоящее время в Китае, где наблюдается вспышка нового коронавируса. Об этом сообщила 24 января исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Большая часть туристов всё-таки на Хайнане — оценочно, это между пятью и шестью тысячами. Ещё, по предварительной оценке, около тысячи находится в континентальной части Китая — скорее всего, в районе Пекина», — приводит её слова ТАСС.

Ломидзе уточнила, что около 30% отдыхающих в Китае российских граждан — это самостоятельные туристы, не являющиеся клиентами турфирм.

Потребуется ли досрочно прерывать отдых российских туристов и экстренно вывозить их из Китая, зависит от решения Ростуризма. «Я думаю, что завтра это станет ясно», — добавила исполнительный директор АТОР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в МИД сообщили, что сведений о наличии граждан России среди заразившихся новым коронавирусом в Китае до настоящего времени не поступало. Официально китайские власти подтвердили уже 830 случаев заболевания (преимущественно в Ухане, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), в том числе 25 случаев с летальным исходом.

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