Сан-Франциско, США, , 22:56 — REGNUM Опрос, проведённый руководством Game Developers Conference (GDC) среди разработчиков видеоигр показал, что 54% респондентов считают: представители этой индустрии должны создать профсоюз. Об этом 24 января сообщил журнал PC Gamer.

Стоит отметить: 30% опрошенных ответили, что они не уверены в его необходимости, а остальные 16% высказались против этой идеи. При этом лишь 23% создателей игр считают, что люди будут охотно вступать в этот профсоюз, 22% уверены в том, что не будут. Остальные затруднились с ответом.

Напомним, подобный опрос администрация GDC проводила в 2019 года, тогда за создание профессионального союза разработчиков игр высказались 47% респондентов. В 2020 году Game Developers Conference пройдёт с 16 по 20 марта в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

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