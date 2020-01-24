Парк-Сити, США, , 22:26 — REGNUM На фестивале независимого кино Sundance был представлен проект «Дышать» (Breathe), в основу которого легла технология дополненной реальности. Об этом 24 января сообщил портал Engadget.

В среде, чувствительной к дыханию людей, движутся анимированные частицы, которые можно видеть при помощи очков дополненной реальности Magic Leap AR. Происходящее сопровождается проигрыванием аудиозаписи с рассказом актрисы Зази Битц. Авторы этого проекта отмечают, что их целью было заставить участников действа задуматься о том, как они влияют на окружающую среду.

Кинофестиваль Sundance 2020 начал свою работу 23 января 2020 года в Парк-Сити (штат Юта, США). Церемония закрытия состоится 2 февраля 2020 года.

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