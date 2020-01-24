Рим, , 21:49 — REGNUM Уровень преступности в Италии в 2019 году был самым низким за последние десять лет, сообщили руководители правоохранительных органов страны в пятницу, 24 января, передает Adnkronos.

Ключевым условием безопасности является предотвращение и профилактика преступности, отметил в своем выступлении по случаю начала нового учебного года в школе карабинеров генерал Джованни Нистри.

Генерал также не забыл добавить, что из всех подразделений правоохранительных служб Италии именно карабинеры в 2019 году расследовали и раскрывали наибольшее количество дел.