Москва, , 21:56 — REGNUM Полного возврата денег у туроператоров могут требовать жители России при отказе от поездки в Китай, где произошла вспышка коронавируса 2019-nCoV. Об этом 24 января сообщила пресс-служба ведомства.

Ростуризм сообщает о наличии обстоятельств, которые свидетельствуют о возникновении угрозы туристам, находящимся в КНР, в связи со вспышкой нового типа коронавируса в этой стране.

Уточняется, что в обстоятельствах создавшейся эпидемиологической обстановки туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора с туроператором и полного возврата денежных средств.

Кроме того, ведомство рекомендует российским туроператорам приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в КНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ростуризм призвал туроператоров в настоятельном порядке информировать туристов, планирующих поездки в Китай, о неблагополучной эпидемиологической обстановке в этой стране и предлагать туры в другие страны.

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