Киев, , 21:12 — REGNUM Три случая подозрения на заражение коронавирусом нового типа были зарегистрированы на Украине. Об этом 24 января сообщила журналистам на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Как пояснила Скалецкая, все три случая подозрения на коронавирус были расследованы, два из них не подтвердились. Третий случай расследуется с привлечением ведущих эпидемиологов.

Специалисты отметили, что на подтверждение диагноза нового типа коронавируса может понадобиться две-три недели.

Властями Украины было принято решение создать оперативный штаб, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа китайского происхождения внутри страны. Кроме того, были усилены меры безопасности в аэропортах города Киева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти официально подтверждённых случаях заболевания новым типом коронавируса за пределами Китая.

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