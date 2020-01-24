Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Игроки выдвинули интересную теорию по поводу трёх странных огней, которые геймеры недавно заместили над картой World's Edge в Apex Legends.

https://twitter.com/shrugtal/status/1220417163338620928

Пользователь Twitter под ником Shrugal предположил, что это может быть Харвестер из Titanfall, который в итоге высадится на карту и привычно «высосет» все ресурсы.

«Я думаю, что синие огни — почти наверняка двигатели корабля», — написал Shrugal.

Позже датамайнер (человек, занимающийся поиском информации в данных) под ником That1MiningGuy подкрепил эту теорию своей публикацией, он нашел в коде игры название корпорации Hammond из Titanfall.

https://twitter.com/That1MiningGuy/status/1220433995139289088

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики Apex Legends анонсировали новый игровой сезон. Его старт запланирован на 4 февраля 2020 года.

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