Москва, , 19:57 — REGNUM Граждан России нет среди выявленных на территории Китая пациентов с новым коронавирусом. Об этом сообщили 24 января в МИД России.

Отмечается, что посольство и генеральные консульства России продолжают следить за ситуацией, устанавливают и поддерживают связь с российскими гражданами, находящимися в настоящее время в районах распространения заболевания.

Напомним, жертвами нового типа коронавируса, распространившегося в Китае, по последним данным, стали уже более 25 человек, число официально подтверждённых случаев заражения приблизилось к тысяче.

Читайте ранее в этом сюжете: «Аэрофлот» предложил пассажирам сдать билеты в Китай по полной стоимости