Кэри, США, , 19:52 — REGNUM Второй сезон второй части королевской битвы Fortnite получила дату релиза. Об этом 24 января сообщил портал PC Gamer.

Стоит отметить, что компания Epic Games никогда не сообщала о том, когда именно начнётся второй сезон, однако датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных) ранее обнаружили в программном интерфейсе приложения (API) дату 6 февраля 2020 года, которая вчера, 23 января 2020 года, была изменена на 20 февраля.

Напомним, ожидается, что первый сезон второй части Fortnite завершится для геймеров различными испытаниями и неким двухнедельным ивентом (внутриигровым мероприятием). Стоит отметить, что после продления он стал самым длинным в истории игры.

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