Москва, , 18:49 — REGNUM Ростуризм вновь настоятельно рекомендовал российским туристам учитывать ситуацию с новым коронавирусом при принятии решения о поездке в Китай. Соответствующее сообщение распространила 24 января пресс-служба ведомства.

Одновременно с этим Ростуризм призвал туроператоров и турагентов «в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в Китай, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны».

Сообщается, что ведомство продолжает следить за ситуацией и при поступлении новой информации будет оперативно доводить её до туроператоров, турагентов и туристов.

Напомним, жертвами нового коронавируса, распространившегося в Китае, стали уже более 25 человек, число подтверждённых случаев заболевания приблизилось к тысяче.

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