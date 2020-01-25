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Война. Хроника 1941−1945 гг. Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 25 января: освобождён Воронеж.

25 января 1943 года войска Воронежского фронта освободили Воронеж.

В течение 212 дней линия фронта проходила по Воронежу. Город был разрушен более чем на 90%. В годы войны погибли более 32 тыс. человек — уроженцев Воронежа.

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