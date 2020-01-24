Загреб, 24 января 2020, 17:23 — REGNUM В Хорватии от депрессии страдают около 200 000 человек — такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения.
А по неофицальным подсчетам фонда «Линия жизни» депрессия в стране у 400 000−500 000 человек.
По данным Хорватского института общественного здравоохранения, депрессивные расстройства составляют 12,1% причин госпитализации по поводу психических расстройств. Число самоубийств в Хорватии в 2018 году составило 679 случаев — 16,6 на 100 000 жителей.