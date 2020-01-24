История вопроса

Становлении психологии как науки началось с необходимости лечения психических заболеваний и стала разделом медицины. Психология появилась в ходе попыток объяснить психические процессы - мышление, восприятие, память, и другие в рамках норм. Изначально психология и её вопросы рассматривать в рамках философии. Современная психология - это многоотраслевая наука.



Психология не стоит на месте, развиваясь. Ищутся "лекарства" от стресса, депрессии и эмоционального выгорания.



Например, в феврале 2019 года медики дали жителям Москвы советы как бороться с сезонной депрессией, а в августе в Красноярске провели обучающий семинар для учителей о том, как распознавать депрессию у подростков.

