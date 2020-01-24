Ричардсон, , 17:07 — REGNUM Разработчики Doom Eternal провели несколько месяцев в постоянных кранчах (вид переработок, характерный для игровой индустрии), доделывая свою игру. Об этом 23 января сообщил сайт gamesindustry.biz.

Изначально Doom Eternal должна была выйти в ноябре 2019 года. Однако, даже постоянные кранчи не помогли разработчикам довести игру до конечного состояния — тогда им пришлось перенести релиз на 20 марта 2020 года.

Напомним, Doom Eternal станет прямым продолжением игры Doom 2016 года. По словам разработчиков, это самый масштабный и амбициозный проект студии id Software.

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