Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Энтузиаст с ником Stayd работает над улучшением освещения в игре Dark Souls 2. Об этом 24 января сообщает портал Dark Side of Gaming.

https://twitter.com/Stayd3D/status/1219318739411193856

В своей работе Stayd пытается превзойти «предварительную версию» освещения в Dark Souls 2, которая позже была заменена на более простую. Пока неизвестно, когда именно выйдет модификация геймера.

Сообщается, что «предварительная версия» освещения в Dark Souls 2 была сильно упрощена из-за того, что игра плохо запускалась на консолях. В итоге, упрощенная вариация перешла и в PC-версию проекта.

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