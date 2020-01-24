Рига, , 16:50 — REGNUM Социологическое агентство Latvijas Fakti опубликовало последнее исследование, в котором говорится, что у жителей страны уровень доверия к президенту Латвии и вооружённым силам довольно высокий. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные исследования.

Так, согласно результатам опроса, вооружённым силам страны доверяют 63% опрошенных. Но это среднее значение. Если же разделить цифры с учётом этнической принадлежности, то в семьях с латышским разговорным языком уровень доверия к армии составляет 78%, а в семьях с русским разговорным языком только 34%.

Схожая ситуация с отношением основных латвийских этносов к институту президентства. В среднем ему доверяют 52%. Наиболее низкий уровень доверия у общества к правительству — 30% и парламенту — 27%.

Отмечается, что в ходе исследования Latvijas Fakti опросило в стране 1075 респондентов в возрасте от 16 до 74 лет.