Подгорица, , 16:48 — REGNUM Институт общественного здоровья Черногории ввел в аэропортах страны (Подгорица и Тиват) контроль состояния здоровья пассажиров, прилетающих международными рейсами из-за угрозы распространения коронавируса.

В аэропортах присутствуют врачи, особый контроль будет осуществляться за пассажирами, прибывшими из Лондона, Парижа и Рима, так как эти города имеют прямое сообщение с городом Ухань.

Если у пассажира будут обнаружены симптомы вируса, то его изолируют в медицинское учреждение.