Токио, , 16:38 — REGNUM Издание Polygon 23 января сообщило, что в недавней игре Dragon Ball Z: Kakarot появился популярный эпизод из одноимённого аниме-сериала. В нём Гоку и Пикколо пытаются сдать экзамен на водительские права.

В Dragon Ball Z: Kakarot этот эпизод воссоздан в виде гоночной миссии, которая является частью основной сюжетной кампании. По словам авторов Polygon, эта сцена отличается от своего прообраза в аниме — в игре Гоку и Пикколо всё-таки сдают на права.

Напомним, эпизод с получением водительских прав запомнился зрителям Dragon Ball Z из-за своей абсурдности. Дело в том, что главные герои сериала (в том числе Гоку и Пикколо) умеют летать со скоростью, намного превышающей автомобильную.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработку игры Stormdivers заморозили ради нового амбициозного проекта