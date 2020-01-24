Хельсинки, , 16:30 — REGNUM Компания Housemarque приостановила разработку своей «королевской битвы» Stormdivers. Об этом 23 января сообщило издание Polygon.

Вместо Stormdivers разработчики займутся новым неанонсированным проектом. По словам главы компании, это будет самая масштабная и амбициозная игра Housemarque.

Напомним, разработка Stormdivers велась с 2016 года. Разработчики обещали, что это будет «очень динамичный шутер от третьего лица с вертикальным геймплеем».

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