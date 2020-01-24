Ростов-на-Дону, , 16:25 — REGNUM В международном аэропорту Ростова-на-Дону «Платов» на наличие коронавируса проверили 22 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении и Роспотребнадзора 24 января.

Санитарно-карантинный контроль прошли 97 рейсов из зарубежных стран, в том числе по три рейса из КНР и Таиланда. В зоне прилёта самолётов из КНР и Таиланда регулярно проводится дезинфекция. Всего досмотрено 21 тыс. 346 пассажиров и 881 член экипажа, уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ближайшее время планируется провести межведомственное учение «по отработке взаимодействия при проведении противоэпидемических мероприятий при прибытии рейса из КНР».

ИА REGNUM напоминает, что горздрав Ростова-на-Дону предостерёг от поездок в китайский город Ухань до улучшения ситуации с коронавирусом.

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